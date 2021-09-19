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أعداد جريدة الشروق
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نائب رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد مستشفى الخارجة العام

نائب رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد مستشفى الخارجة العام
نائب رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد مستشفى الخارجة العام
عمرو بحر
نشر في: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 7:30 م | آخر تحديث: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 7:30 م
تفقد الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث، مستشفى الخارجة العام، بحضور الدكتور عصام عبد الحميد مدير المستشفى.

وقال عبد اللطيف إن الإمكانات متوفرة بأقسام مستشفى الخارجة، حيث تم الاتفاق على توافر الكوادر الطبية لمختلف التخصصات الطبية وعددها 20 قسمًا، بالإضافة إلى دعم إدارة التموين الطبي والصيدلي، والإشراف المشترك بين إدارة التمريض ومكافحة العدوى والجودة، وتدريب أطباء الزمالة والتسجيل للحصول على الماجستير والدكتوراه.

وأشار إلى تعاون إدارة مستشفى الخارجة العام المستمر، لتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء محافظة الوادي الجديد.

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