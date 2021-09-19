 جوتيريش: التعددية وقبول الآخر هي المسار الوحيد للمستقبل - بوابة الشروق
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جوتيريش: التعددية وقبول الآخر هي المسار الوحيد للمستقبل

انطونيو جوتيريش
انطونيو جوتيريش

نشر في: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 9:13 م | آخر تحديث: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 9:13 م
وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رسالة إلى قادة دول العالم بمناسبة انعقاد الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تتناول أبرز القضايا الملحة التي تواجه العالم.

وكتب جوتيريش، على "تويتر"، اليوم الأحد: "يجب على قادة العالم أن يترجموا الكلمات إلى أفعال لإنقاذ من يواجهون المخاطر"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابع أمين عام الأمم المتحدة: "يجب على كل منا أن يدرك بصورة لا لبس فيها أن التعددية وقبول الآخر هي المسار الوحيد، الذي يمكن أن يقودنا إلى المستقبل".

وقال جوتيريش إن قادة العالم يجتمعون في شهر سبتمبر من كل عام بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه العالم.

ونشر أمين عام الأمم المتحدة مقطع فيديو أورد فيه أبرز القضايا التي تحتاج إلى تحرك عالمي وأبرزها الصحة العالمية وقضية المساواة والتغير المناخي وقضايا الأمن والسلام.

وانطلقت اجتماعات الدرورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في 14 سبتمبر الجاري، بينما تبدأ اجتماعات رفيعة المستوى يشارك فيها 110 من رؤساء الدول خلال الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر الجاري.

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