منظمة مؤيدة للديمقراطية في هونج كونج تستعد للحل بسبب مخاوف أمنية

قالت أكبر منظمة عمالية مؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، إنها تخطط لحل نفسها وسط قلق متزايد من أن الحكومة سوف تستهدفها بزعم انتهاك قانون الأمن القومي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن اتحاد نقابات العمال في هونج كونج، وهو منظمة تضم 145 ألف عضو، وافق مساء يوم الخميس على اقتراح لبدء عملية الحل، حسبما قال رئيسه جو وونج في مؤتمر صحفي اليوم الأحد.

وقال وونج: "في ظل الظروف الجديدة، نحن ندرك تماما أنه لم يعد هناك مجال لوجود اتحادنا.. إذا واصلنا العمل، فقد نجازف بالسلامة الشخصية لأعضائنا".

يشار إلى أن المجموعة هي أحدث منظمة مدنية مؤيدة للديمقراطية تبدأ في الإغلاق في مواجهة الضغوط المتزايدة من السلطات على الجماعات التي دعمت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2019، وأيضا بسبب التقارير في وسائل الإعلام الحكومية الصينية بشأن انتهاكها المحتمل لقانون الأمن القومي في المدينة، والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي.