حزب المعارضة في جزر البهاما يفوز بـ32 مقعدا من أصل 39 مقعدا بالبرلمان

ذكرت الحكومة في جزر البهاما اليوم الأحد أن الحزب الليبرالي التقدمي المعارض فاز بـ 32 مقعدا من أصل 39 مقعدا برلمانيا في انتخابات الأسبوع الماضي، ليصبح فيليب بريف ديفيس رئيس الوزراء الجديد في البلاد.



كان رئيس الوزراء السابق هوبرت مينيس، مع الحركة الوطنية الحرة، في السلطة منذ عام 2017. ودخل حزبه الانتخابات التي جرت يوم الخميس وهو يمتلك 35 مقعدا من أصل 39 مقعدا برلمانيا، إلا أن مستوى التأييد له تراجع بسبب تضرر الاقتصاد من الأعاصير وفيروس كورونا ، ليتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16٪ في عام 2020، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



واعترف مينيس- الذي احتفظ بمقعده في الانتخابات- بهزيمة الحركة الوطنية الحرة يوم الخميس وأدى ديفيس اليمين كرئيس للوزراء في مراسم خاصة.