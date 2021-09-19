ضبط 3800 عبوة عصير مجهولة المصدر في أرمنت بالأقصر

شنت إدارة تموين أرمنت بالأقصر، حملة تفتيشية على المخابز والأسواق، أسفرت عن ضبط 3 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 76 كرتونة عصير للأطفال مختلف الألوان الصناعية غير مصرح بها.

وأوضحت الإدارة أن كل كرتونة تحتوي على 50 عبوة بإجمالي عدد 3800 عبوة ومجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها أو مكوناتها بأحد المخازن غير المرخصة، ذلك بجانب ضبط 9 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.

وكانت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، شنت أيضًا حملة تفتيشية بناحية بندر الأقصر لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية لمعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، أسفرت عن تخرير عدد ١٢ محاضر في قطاع المخابز.