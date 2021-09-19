مداخلات في «الدولي لحقوق الإنسان» تطالب بوقف جرائم التطهير العرقي ضد سكان تيجراي

قدم المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، بجنيف، بالتعاون مع الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، مداخلة مكتوبة، بشأن جرائم التطهير العرقي التي تمارسها السلطات الإثيوبية، ضد سكان إقليم "تيجراي".

وقدمت المنظمتان المداخلة ضمن مشاركتهما في أعمال الدورة 48 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي بدأت في 13 سبتمبر وتنتهي في 8 أكتوبر، بشأن الحالات التي تستدعي لفت نظر المجلس عن جرائم الإبادة الجماعية التى قامت بها السلطات الإثيوبية ضد سكان إقليم تيجراي.

ودعا المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان والشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التعامل الفعال والجاد مع جرائم الحكومة الإثيوبية ضد شعب التيجراي وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية وحث الأطراف المتصارعة في الإقليم على وقف العنف وحماية المدنيين، ومطالبة النظام الإثيوبى بفتح الطريق أمام المساعدات الإنسانية لدخول الإقليم وإنقاذ أرواح ملايين الأبرياء المحاصرين بسبب اشتعال الحرب الأهلية داخل إثيوبيا.

وبحسب بيان صادر عن المنظمتين، رصدت المداخلة ما شهدته إثيوبيا خلال عامي 2020 و2021 من تجاوزات وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء الصراع الدائر في منطقة تيجراي بإثيوبيا، ووصل الصراع بين جبهة تحرير تيجراي والحكومة الإثيوبية لحد وقوع مذابح واسعة النطاق، وعنف بحق المدنيين، وهجمات عشوائية في أنحاء تيجراي، ويعزز ذلك الاستهداف نهج الحكومة الإثيوبية إلى التخلص من عرقية التيجراي وارتكاب جريمة التطهير العرقي بحق أفراد تلك العرقية.

وأشار أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إلى ما ذكره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تقريره الأولي عن الوضع، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المتحاربة ارتكبت انتهاكات تصل إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشهد إقليم تيجراى منذ نوفمبر 2020 وحتى انسحاب الجيش الإثيوبى، عمليات قتل واسعة النطاق وصلت بحسب تقديرات عديدة إلى حد قتل 50 ألف شخص على أساس عرقي، وشهد الإقليم عملية قتل واسع على الهوية من جانب الجنود الإثيوبيين والإريتريين الذين سهلت الحكومة الإثيوبية لهم دخول البلاد للمشاركة في تلك المجازر ونقلت وسائل الإعلام الدولية مشاهد للقتل والاغتصاب الجماعي فى تحد للتعتيم الإعلامي الذى حاول النظام الإثيوبي فرضه بقطع الإنترنت ومنع دخول وسائل الإعلام لإخفاء جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

وأوضح البيان الصادر عن المنظمتين، أن بحسب الاتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية تقع مسؤولية تلك الجرائم على الحكومة الإثيوبية، وقال نصري إن تقارير حقوقية عديدة رصدت مقطعًا مصورًا يوثق جرائم حرب يرتكبها جنود الجيش الإثيوبي بحق مدنيين في مناطق متفرقة من إقليم تيجراي.

وأظهر المقطع المصور مشاهد إعدام خارج القانون قام بها الجنود الإثيوبيون بحق 40 مدنيًا عبر قتلهم ثم الإطاحة بجثثهم من قمة منحدر في منطقة «دبري أباي» الواقعة شرقي الإقليم.

كما شن طيران الجيش الإثيوبي هجومًا جويًا على سوق مكتظة بالمدنيين في بلدة توجوبا، ما أسفر عن مقتل 43 مدنيًا بينهم نساء وأطفال.

وبحسب البيان، قام جنود من الجيش الإثيوبي بمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان، فيما لم تعقب الحكومة الاثيوبية على تلك الضربة واتهمت تقارير حقوقية قيام عناصر من الجيش الإثيوبي باختطاف القتلى والمصابين من مشافي «توجوبا»، ورفض الجيش الإثيوبي السماح للمنظمات الحقوقية بالوصول إلى موقع الحادث حتى يتثنى لهم إخفاء آثار جريمتهم بحق المدنيين، بحسب شهود عيان.

وأضاف البيان أن بعثات الأمم المتحدة رصدت استخدام الجنود الاثيوبيين والإرتيريين لسلاح «الاغتصاب» بحق نساء إقليم تيجراي كسياسة منهجية حتى أن بعض شهادات الأطباء خلال علاج الضحايا، فضلا عن أن هناك 91% من سكان تيجراي، بحاجة إلى مساعدة غذائية طارئة بسبب النزاع.

فيما لفتت المنظمات إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الإثيوبيين تجاه دولة السودان بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية جراء تصاعد النزاعات المسلحة بين جبهة تحرير تيجراى وقوات الحكومة الإثيوبية، وقامت السلطات السودانية باستقبال وإيواء اللاجئين الذين ينتمون لقبائل الكومنت من إقليم الأمهرا الإثيوبي، حيث وفرت لهم المأوى المؤقت وبذلك يصبح إجمالى عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان نحو 90 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال.