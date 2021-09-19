ثقافة الوادى الجديد: تنفيذ أنشطة ثقافية وفنية بمراكز المحافظة

يواصل فرع ثقافة الوادي الجديد تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة، حيث تم تنفيذ معرضا للفنون التشكيلية ضم العديد من مشغولات الخوص والخزف وبعض المشغولات اليدوية، بجانب عقد ندوة بعنوان سرطان الثدي، الإصابة وطرق العلاج، بالإضافة إلى عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية.



وقال محسن حسب، مدير مديرية الثقافة بالوادي الجديد في بيان اليوم السبت، أن الانشطة تنفذ برعاية الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبيت ثقافة قرية الجديدة بالداخلة اقام معرض لمنتجات الحرف البيئية ضم منتجات لأشغال الخوص والأرابيسك، بينما نفذ قصر ثقافة الطفل بالخارجة محاضرة بعنوان، التنمر بين الأطفال أسبابه وأنواعه، بجانب ورشة رسم وتلوين للأطفال، فيما نظمت مكتبة الطفل والشباب بباريس محاضرة ثقافية بعنوان الإدمان وأثره على الشباب، بينما نفذ بيت ثقافة قرية القصر، مناقشة لكتاب السادات بطل السلام، بجانب اقامة ورشة رسم بعنوان عيد الفلاح، كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بقرية بغداد كتاب بعنوان ماذا تعلم عن النباتات الذكية، بينما ناقش بيت ثقافة قرية صنعاء كتاب بعنوان مملكة القرود.



مشيرا إلى أن بيوت وقصور الثقافة تواصل تنفيذ خطة الأنشطة الثقافية والفنية بهدف اثراء الحراك الثقافي على مستوى المحافظة.