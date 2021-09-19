مصرع مهندس وعاملين سقطت عليهم شدة خشبية فى جامعة المنصورة الأهلية

لقى مهندس واثنان من العمال مصرعهم، اليوم الأحد، في جامعة المنصورة الأهلية الجديدة بالدقهلية.

بينما تم إنقاذ عامل آخر، بعدما سقطت بهم شدة خشبية أثناء عمل صبة خرسانية على ارتفاع 17 مترا، إلا أنها انهارت بهم وسقطوا على الأرض ما تسبب في مصرعهم بينما تعلق العامل الرابع في أحد الأعمدة حتى جرى إنقاذه.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بانهيار شدة خشبية في جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، بمدينة المنصورة الجديدة، ما تسبب في وقوع إصابات بين العمال، وجرى نقلهم إلى مستشفى جمصة المركزي.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة إلى مكان البلاغ، تبين مصرع كل من المهندس محمد أيمن عبد الله من مدينة دمياط الجديدة، وعنتر فوزي على العشماوي، 39 سنة عامل، من قرية ديسط مركز طلخا، وأحمد إبراهيم محمد الشربيني، عامل من قرية بسنديلة مركز بلقاس، فيما جري انقاذ عامل آخر بعدما تعلق في أحد الأعمدة وتم إنقاذه.

وأكد شهود العيان أنه كان يتم عمل صبة خرسانية لعمل "شخشيخة" لمبنى من 4 طوابق، وعمل شدة خشبية من الدور الأرضي للدور الرابع مباشرة، ومع البدء في ضخ الخرسانة إلى السقف الذي يقع على مساحة 5*5 أمتار، وانهارت الشدة الخشبية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2305 جنح جمصة لسنة 2021 وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.