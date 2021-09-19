سلامة النقل الأمريكي تطالب تسلا بمعالجة قضايا السلامة قبل التوسع في القيادة الذاتية

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قالت رئيسة المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل جينيفر هومندي، إن على شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا أن تعالج "قضايا السلامة الأساسية" قبل أن تتوسع فيما تسميه وضع القيادة الذاتية الكاملة.

ووصفت المسئولة الأمريكية، وفق ما أورده موقع "ذا فيرج" التقني، استخدام شركة تسلا لمصطلح "القيادة الذاتية الكاملة" بـ"المضلل وغير المسئول"، مضيفة أن الشركة "ضللت الكثير من الناس لإساءة استخدام التكنولوجيا".

وذكر "ذا فيرج" أن المدير التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن شركته تهدف إلى إطلاق إصدار أوسع لوضع القيادة الذاتية الكاملة بنهاية سبتمبر الجاري.

وأشار الموقع إلى أن المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل يستطيع إجراء التحقيقات وتقديم التوصيات، ولكن ليس لديه سلطة إنفاذ.