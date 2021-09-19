 أيرلندا تخاطر بخسارة استثمار جديد من شركة إنتل لصالح ألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أيرلندا تخاطر بخسارة استثمار جديد من شركة إنتل لصالح ألمانيا

إنتل
إنتل
دبلن - د ب أ
نشر في: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 11:42 ص | آخر تحديث: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 11:42 ص

ذكرت صحيفة "صنداي بيزنس بوست"، أن أيرلندا تتعرض لخطر خسارة استثمار في مصنع جديد للرقائق من شركة "إنتل"، بسبب مخاوف بشأن بنيته التحتية وخدمات الطاقة والمياه، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الصحيفة أنه بينما تعتبر أيرلندا، واحدة من الدول الثلاث الأوفر حظا للفوز بالاستثمار، فإن ألمانيا هي الآن الوجهة الأكثر ترجيحا للفوز، وسط أزمة الطاقة الآخذة في الاتساع.

وتواجه أوروبا أزمة طاقة قاتمة شتوية منذ سنوات.

وأضافت الصحيفة أن الشركة لديها بالفعل مخاوف بشأن إمدادات الطاقة في منشآتها الحالية في أيرلندا.


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