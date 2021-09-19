الشيخ زويد تستعد لاستقبال موسم الشتاء والأمطار والسيول

أكد رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء طارق محمد عابد، استعداد المدينة لاستقبال موسم الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة، واتخاذ جميع التدابير الاحترازية والإجراءات اللازمة تحسبا لأية طوارئ، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



وأشار عابد - خلال تفقده للمعدات اليوم الأحد - إلى وضع خريطة بالإمكانات المتاحة في المركز والمدينة؛ لمواجهة السيول والأمطار المحتملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب الربط بين جميع الإدارات المعنية ومجلس المدينة للوقوف على الوضع أولًا بأول.