انطلاق الرحلات البرية بين ليبيا وتونس بعد غد

أعلنت الشركة العامة للنقل السريع في ليبيا، اليوم الأحد، استئناف تسيير رحلاتها البرية مابين ليبيا وتونس بعد فتح الحدود البرية بين البلدين.

وقالت إدارة الشركة في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم، إن فتح باب الحجز ما بين طرابلس وتونس سيكون بعد غد الثلاثاء، وإن قيمة التدكرة تبلغ 95 دينارا.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت إعادة فتح المعابر والحدود مع ليبيا اعتبارا من صباح أول أمس الجمعة، بعد غلق متبادل استمر لأسابيع بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كورونا.

وساد توتر بين البلدين إثر قرار تونس التريث في فتح الحدود بسبب الوباء وقرار ليبيا في وقت سابق بغلقها من جانب واحد في يوليو الماضي للأسباب ذاتها.