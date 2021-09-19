 ضبط قائد توكتوك متهم بسب سائق أتوبيس نقل عام في الإسكندرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط قائد توكتوك متهم بسب سائق أتوبيس نقل عام في الإسكندرية

توك توك
توك توك
عصام عامر
نشر في: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 10:49 م | آخر تحديث: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 10:49 م
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة، اليوم الأحد، من ضبط سائق مركبة "توكتوك"؛ لاتهامه بالتعدي بالسب والقذف على سائق أتوبيس نقل عام، أثناء سيره بطريق "الإسكندرية- مطروح" أمام منطقة الهانوفيل.

وووفقًا لبيان أمني، فقد جاءت عملية الضبط عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالواقعة، والتي تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابساتها؛ حيث وقعت إثر خلاف نشب بينهما على أولوية المرور.

وبالفحص والتحري، تم تحديد قائد مركبة "التوكتوك"، إذ تبين أن محل إقامته نطاق دائرة القسم؛ فتم استدعائه، وبمواجهته أقر بالواقعة، فتم تحرير محضر إداري وجار العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.

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