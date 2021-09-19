أعلنت وزارة التخطيط العراقية اليوم الأحد، عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد لشهر أغسطس الماضي.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الوزارة رصدت ارتفاع معدل التضخم للشهر الماضي، بنسبة بلغت 1.1 % ، مقارنة بشهر يوليو الذي سبقه، والذي شهد ارتفاعا بنسبة 0. 6 %، مبينا أن معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر اغسطس 2020، شهد ارتفاعا بنسبة بلغت 1. 8 %.

وأضاف أن الجهاز المركزي للإحصاء يقوم بإعداد تقرير الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، شهريا، والتي تشمل المتابعة الميدانية لمتغيرات الاسعار، لأكثر من 333 سلعة وخدمة في جميع المحافظات، تمثل 88%، من حجم الانفاق الكلي للاسرة العراقية على السلع والخدمات.

وبين المتحدث أن ارتفاع معدل التضخم للشهر الماضي جاء متأثرا بارتفاع أسعار عدد من المجاميع السلعية في الأسواق العراقية، مشيرا إلى أن قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية سجل ارتفاعا بنسبة 5. 4 % ، نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 7. 21% ، والفواكه بنسبة 3. 2%، والخبز واللحوم والحبوب بنسبة 9. 0 %، والأسماك بنسبة 6. 0 % ، واللبن والجبن والبيض، بنسبة 5. 0%، ومنتجات الأغذية الأخرى ارتفعت أسعارها بنسبة 1. 0 %.