«الوطنية للأسمدة والصناعات الكيماوية» أحدث صرح صناعى لإنتاح سلفات البوتاسيوم والأسمدة المركبة

• محادثات مع شركتين عالميتين للحصول على إنتاج 6 أفران المزمع أستكمالهم في الفترة القادمة

قاربت شركة قويسنا للتنمية الزراعية من استكمال المرحلة الاولى للصرح الصناعى "الوطنية للأسمدة والصناعات الكيماوية"، الذي يقام بمدينة السادات على مساحة 300 ألف متر.

وتتكون المرحلة الأولى من (وحدة سلفات البوتاسيوم) المكونة من 10 أفران بطاقة 100 ألف طن سنويًا انتهى بالفعل منها 4 أفران بطاقة 40 ألف طن وجاري استكمال الباقي.

وقامت الشركة بتقسيم مجمع المصانع على مجموعة من المراحل راعت فيها استخدام أعلى معايير التكنولوجيا والجودة االعالمية والاستعانة بمكاتب استشارية عالمية قامت باختيار أفضل المعدات وأحدث التكنولوجيا والاستغلال الأمثل للمساحة الكبيرة للمصنع.

وقال مسئول بالشركة إنه رغم المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها القطاع الزراعي في مصر وخاصة قطاع الأسمدة وماترتب عليه من قصور شركات الأسمدة في تحصيل مديونياتها، وفي ظل هذه الظروف برز في الأونة الأخيرة صرح صناعي وهو (الوطنية للأسمدة والصناعات الكيماوية) مستكملًا مسيرة شركة قويسنا للتنمية الزراعية (كبرى شركات مستلزمات الأنتاج الزراعي في مصر والوكيل الحصري لكبري مصانع الأسمدة في العالم)حيث يمتلك أعلى معايير الجودة العالمية.

وقد أستطاعت الشركة الوطنية للأسمدة والصناعات الكيماوية في وقت قصير تغيير رؤية العملاء الأجانب والشركات المستوردة عن المنتج المصري من حيث إنتاج مواصفات نهائية ليست مثيلة للمنتج الأوروبي فقط بل تفوقه في بعض المواصفات. ما أدى إلى سعي كبرى الشركات الأوروبية إلى توقيع عقود أستيراد طويلة الأجل والتي بالطبع ستدر دخل بالعملة الصعبة على البلاد وذلك في إطار مسايرة الشركة الوطنية للأسمدة والصناعات الكيماوية لنهج الدولة المصرية في تشجيع تصدير المنتج المصري وتوفير العملات الصعبة.

تابع: هناك محادثات مع شركتين عالميتين للحصول على إنتاج 6 أفران المزمع أستكمالهم في الفترة القادمة يزيد من ذلك أن الشركة الوطنية للأسمدة والصناعات الكيماوية في إطار استكمال أخر خطوات المرحلة الأولي من إنشاء مصنع المونو كالسيوم فوسفات والداي كالسيوم فوسفات والذي يعد مكون أساسي في تصنيع الأعلاف الداجنة وهو منتج مطلوب للتصدير الخارجي وتعمل الشركة الوطنية الآن على إنهاء عقد طويل الأجل مع شركة أوروبية للحصول على جزء من إنتاج المصنع لمدة خمس سنوات قادمة.