تعرف على قصة منع زعيم روسي من دخول ديزني لاند

يبدو أن زيارة مدينة ديزني لاند تعتبر حلما بعيد المنال، ليس فقط لكل مواطن عادي يحلم بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لرؤيتها، بل أيضا بالنسبة لرؤساء العالم، حيث تحل ذكرى منع الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف، من دخول ديزني لاند، اليوم، ففي واقعة غريبة من نوعها، تم رفض دخول الزعيم مع زوجته إلى مدينة الملاهي الشهيرة في 19 سبتمبر لعام 1959م.

بدأت القصة عندما زار نيكيتا خلال فترة حكمه للاتحاد السوفيتي سابقًا، أي خلال الحرب الباردة بين الاتحاد والولايات المتحدة اﻷمريكية، أمريكا عام 1959؛ بهدف الاجتماع بالرئيس اﻷمريكي آنذاك أيزنهاور.

خلال تلك الزيارة، أعرب خروتشوف عن رغبته في زيارة هوليوود وديزني لاند، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، ففي يوم 19 سبتمبر، زار الزعيم السوفيتي بصحبة زوجته، ستوديو فوكس، والتقى أيضًا بطاقم عمل كان كان، وحضر هذا اللقاء الفنان فرانك سيناترا، وذلك من أجل غناء بعض الأغاني في حضور الزعيم السوفيتي.

وبعد لقاء الزعيم السوفيتي برئيس الاستوديو سيبروس سكوراس، تغير الوضع وانقلب رأسًا على عقب، حيث انزعج خروتشوف من تلميحات رئيس الاستوديو الذي قال إن لوس أنجلوس لا تنوي دفن أحد، وأنها مستعدة ﻷي تحد إذا فرض عليها ذلك.

كانت كلمات رئيس الاستوديو بمثابة إنذارا للزعيم الروسي وتلميحًا لخطابه الذي كان قد قال فيه إن روسيا سوف تدفن الرأسمالية للأبد، لكن خروتشوف سرعان ما رد عليه على الفور والغضب يشع من عينيه قائلا: "إن كان يريد المضي في سباق التسلح، فإنهم يقبلون هذا التحدي، أما بالنسبة لإنتاج الصواريخ فإنها على خط التجميع".

كانت المفاجأة الأكبر لخروتشوف عندما تم إبلاغه بأنه لن يستطيع زيارة ديزني لاند ﻷسباب أمنية، وعلق الزعيم السوفيتي على هذه الواقعة، قائلًا إنه قد أعلن عن رغبته بزيارة ديزني لاند ليأتوا ويخبروه بأنهم لا يستطيعون تأمين سلامته هناك؟

وفي تعليقها على سبب منع الزيارة، بررت الاستخبارات الأمريكية أن رغبة خروشوف كانت مفاجئة ولم يكن هناك وقت كاف للتخطيط الأمني لها بغرض ضمان سلامة الزعيم السوفيتي والوفد المرافق له.

أغضب هذا التبرير الزعيم السوفيتي ولم يقتنع به، ما جعله يتعهد ببناء نسخة جديدة من الملاهي الشهيرة، وإطلاق اسم وندرلاند عليها، هذا بحسب ما ذكر في موقع "روسيا اليوم".

وأقرت السلطات السوفيتية الموازنة العامة للمشروع بتكلفة 600 مليون روبل، بل وأعد أيضا المخطط الهندسي الإنشائي على يد أشهر معماري السوفيت آنذاك، بالإضافة إلى إرسال بعثات رسمية استقصائية إلى الولايات المتحدة لجمع كل ما يلزم من معلومات حول المشروع، وكان من المتوقع أن يتخطى عدد زوار المدينة نصف مليون زائر سنويا.

وعلى الرغم من موافقة القيادة السوفيتية الكاملة على البناء ورصد الميزانية الملائمة، إلا أن وفاة خروشوف في عام 1964 حالت دون تحقيق حلمه، ليس فقط بما يخص وندرلاند، بل والعديد من المشاريع الحكومية الأخرى التي تم إلغاؤها، ومنذ ذلك الحين، اندثرت فكرة ديزني لاند الشرق ولم تطرح بعدها على يد أي زعيم سوفيتي لاحق.

يذكر أن نيكيتا خروتشوف هو زعيم شيوعي ورجل دولة سوفييتي، الذي حكم الاتحاد السوفيتي من 1953 إلى 1964 وتوفي وهو يبلغ من العمر 77 عامًا، فيما تميز حكمه بالمعاداة الشديدة للستالينية وبإرساء الدعائم الأولى لسياسة الانفراج الدولي والتعايش السلمي.