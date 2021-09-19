رئيسة الإسكان الاجتماعي: سنطرح إعلانات حجز جديدة لمنخفضي ومتوسطي الدخل

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن باب التقديم للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2» يُغلق خلال 4 أيام، لافتة إلى بيع 111 ألف كراسة شروط وتقدم 52 ألف مواطن إلى المبادرة حتى الآن.

وأضافت عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن المبادرة عبارة عن إعلانين، الأول وحدات جاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي ومتوسطي الدخل، موضحة أن الوحدات تُسلم فوريًا بعد غلق الإعلان وإجراء الفرز والاستعلامات عن المتقدمين.

وأشارت إلى تحويل المواطنين المنطبق عليهم الشروط إلى البنوك لبدء التعامل من خلال مبادرة البنك المركزي الجديدة، قائلة إن الإعلان الثاني ضمن المبادرة مرتبط بتسليم الوحدات بعد 3 سنوات لمتوسطي الدخل.

وأوضحت رئيس الإسكان الاجتماعي، أن المواطنين المقبولين يبدؤون دفع أقساط ربع سنوية عددها 12 على مدار الـ3 سنوات ثم يبدأ التمويل بمبادرة الرئيس على مدار 30 عامًا بفائدة متناقصة 3%، معلنة عن أن «سكن لكل المصريين 2» لن يكون الإعلان الوحيد من نوعه.

وذكرت أن الصندوق من المقرر أن يطرح إعلانات تباعًا على محاور مختلفة لمنخفضي ومتوسطي الدخل، مؤكدة أن مبادرة التمويل العقاري الأخيرة بقيمة 100 مليار جنيه، متاحة للاستخدام خلال السنوات المقبلة.

ولفتت «عبدالحميد» إلى أن الوحدات التي ينفذها الصندوق في المدن الجديدة نموذج غير متكرر، مشيرة إلى أن الأمر أدى إلى فوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وتابعت أن تطوير عمران جديد مستدام أحد الشروط الأساسية في البرنامج، إضافة إلى انتقال المواطنين إلى السكن فوريًا وشغل الوحدات بشكل دائم منتظم، مضيفة أن الأمر يساهم في تقليل الكثافة السكانية في الوادي الضيق القديم وزيادة حجم المعمور.