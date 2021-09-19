تحصين 234 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في الغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الأحد، 234 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية.



وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة والذى يبلغ 266554 حيوانا، وأنه تم اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.



وأشار إلى أن حملات الطب البيطري تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.



وأكد أنور، مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى استهدفت تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.