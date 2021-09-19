غرفة الصناعة والتجارة الألمانية تعرض مقترحات شاملة للتعافي الاقتصادي

عرضت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، مقترحات شاملة كي يعود الاقتصاد في فترة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد إلى قوته السابقة.

وجاء في وثيقة الغرفة التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها ونشرت معلومات منها اليوم الأحد: "طريق الخروج من الأزمة ليس طريقا مفروشا بالورود".

وأكدت الوثيقة أنه من المهم تجاوز التطور القادم للوباء على نحو أفضل، وقال: "يجب أن يكون الحد بشكل كبير من القيود المفروضة بالنسبة للأوساط الاقتصادية مع مراعاة المخاطر الصحية المتبقية، هدفا مهما بالنسبة لسياسة التعامل مع أزمة كورونا".

وقال رئيس الغرفة بيتر أدريان: "وباء كورونا لا يزال يعد عبئا على الاقتصاد الألماني: الشركات التي تضررت بشكل خاص من الإغلاق، لم يعوضوا خسائرهم ولا يزالوا يعانون من اختناقات في السيولة. وفي الوقت ذاته تؤثر سلاسل التوريد المتقطعة وزيادات الأسعار على كثير من الشركات بشكل سلبي".

وجاء في الوثيقة، التي تعد نتيجة مشاورات دامت شهورا على مستوى غرف الصناعة والتجارة، أن الأزمة أصابت الأوساط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل كبير دون أن يكونوا مستعدين لذلك.

وبحسب الوثيقة: "بعد عام ونصف من تفشي الوباء ربحنا حاليا كثير من المعلومات. يجب أن ندرج هذه المعلومات في توصيات للتصرف ومقترحات ملموسة للطريقة التي يمكننا من خلالها تجاوز المسار القادم للوباء على نحو أفضل حاليا".