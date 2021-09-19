الصين توقف استيراد صنفين من التفاح التايواني بسبب مخاوف من الآفات النباتية

ذكرت الإدارة العامة للجمارك في البر الرئيسي للصين أن البلاد ستوقف استيراد صنفين من التفاح التايواني للوقاية من مخاطر تفشي الأوبئة المرضية، بعد العثور على آفات في شحنات هذا العام، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الإدارة في بيان على موقعها الالكتروني اليوم الأحد أن الحكومة ستوقف استيراد التفاح السكري والتفاح الشمعي، من تايوان، اعتبارا من 20 سبتمبر ، بعد ما تردد من رصد ما يعرف بـ "بلانوكوكوس" وهو نوع من البق على الفاكهة.

وستوقف الهيئة قبول الإقرارات الجمركية للفاكهة التايوانية وستخطر الشركات ذات الصلة بالوضع.

يذكر أن الصين حظرت في مارس الماضي، استيراد الأناناس التايواني، قائلة إنها عثرت على آفات في الشحنات.

وقال وزير الزراعة التايواني، تشين تشوي-تشونج إن مزاعم الصين "غير صحيحة"، مشيرا إلى أن جميع صادرات الأناناس اجتازت عمليات تفتيش صارمة.