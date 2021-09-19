تقارير: الطفل الناجي من حادث التلفريك يعود إلى إيطاليا بعد ظهوره في إسرائيل

ذكرت تقارير إخبارية أن عمة الطفل الناجي الوحيد من حادث التلفريك القاتل الذي وقع في شمال إيطاليا في مايو الماضي، ستعيده إلى إيطاليا حيث تعيش ، وذلك بعد أن ترددت مزاعم بـ "الاختطاف" لدى ظهور الطفل في إسرائيل بعد أن أخذه جده لوالدته.



وتوجهت عملة الطفل، وتدعى آيا بيران-نيركو، إلى تل أبيب اليوم الأحد، حسبما قال زوجها للصحفيين.



وفقد الطفل إيتان البالغ من العمر ستة أعوام والديه وشقيقه وجديه لوالده في مأساة التلفريك التي وقعت في بحيرة ماجيوري الإيطالية في أيار/مايو. وقد نجا الطفل لكنه أصيب بجروح خطيرة.



وقبل أسبوع، اصطحبه جده لأمه على متن طائرة خاصة من إيطاليا إلى إسرائيل دون علم ولي أمره ، وهي عمته، في تحد لأمر من المحكمة.



وصرح متحدث باسم الاسرة لوكالة انباء (أنسا) أن دبلوماسيين رافقوا العمة وسيتعين عليهم أولا إكمال الحجر الصحي المتعلق بفيروس كورونا مع عودتهم إلى إيطاليا.



وقالوا إن الهدف هو إعادة إيتان إلى بلاده "بشكل سلمي" في أسرع وقت ممكن.



وأثيرت معركة قضائية مؤخرا حول حضانة الطفل، وخاضها أفراد من عائلته ليقرروا أين ومع من سوف يعيش.



وقضت محكمة إيطالية بضرورة انتقال الطفل، للعيش مع عمته آيا بيران-نيركو التي تعيش في بافيا في إيطاليا.



وتم توجيه تهم بـ "الاختطاف" بعد أن ظهر الطفل في إسرائيل بعد أن أخذه جده لوالدته.



وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن ممثلي الادعاء الإيطاليين يحققون في تهم الاختطاف. وتم منح آيا بيران-نيركو حضانة الطفل.



وبحسب التقارير، استطاع جد الصبي أن ينقله على متن طائرة إلى إسرائيل لأنه كان بحوزته جواز سفر الطفل.