الداخلية الروسية: تسجيل 5800 بلاغ بانتهاكات مرتبطة بالانتخابات التشريعية

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الأحد، أنها سجلت نحو 5800 بلاغ حول الانتهاكات المرتبطة بالانتخابات، كما تلقت أكثر من 750 بلاغا منذ لحظة فتح مراكز الاقتراع.

وقال المسؤول بوزارة الداخلية الروسية ميخائيل دافيدوف، حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن الوزارة سجلت نحو 5800 بلاغ مرتبط بانتهاكات أثناء الانتخابات منذ بدء الحملة الانتخابية، موضحا أن تلك الحصيلة أقل بمرة ونصف مقارنة بانتخابات عام 2016.

وأضاف دافيدوف أنه "منذ لحظة فتح مراكز الاقتراع تلقينا أكثر من 750 بلاغا حول الانتهاكات المرتبطة بإجراء الانتخابات"،وتعقد روسيا الانتخابات التشريعية في الفترة بين 17 إلى 19 سبتمبر، وتتيح للروس التصويت في مراكز الاقتراع أو عبر الإنترنت.