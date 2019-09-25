عمرو أديب يكيل المديح لمحمد صلاح: كل مكان في جسده قصة كفاح

علق الإعلامي عمرو أديب، على صورة عضلات اللاعب محمد صلاح عقب تسجيل هدف نادي ليفربول الثاني في المباراة التي جمعته كريستال بالاس في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلًا إن هذا التكوين العضلي درس لكل إنسان.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن «التكوين العضلي لصلاح درس لكل إنسان كيف يكون عظيمًا ويصعد السلم من الدرجات السفلى ليصل إلى قمة العالم»، متابعًا: «درس كيف تصبح عظيمًا وعبقريًا وتتحدى الظروف وتخرج من مصر لا تتحدث سوى العربية فتتقن الإيطالية والإنجليزية».

وعقد مقارنة بين صور اللاعب العالمي قبل وبعد ذهابه إلى بريطانيا، لافتًا إلى أن «صلاح» كافح وضحى وتحول من لاعب في نادي مصري ليس من أندية القمة إلى لاعب على القمة وتحمل العزم.

وتابع: «تعلم يا إنسان ويا مواطن يا اللي بتقول ده مستحيل، أنت تقدر لو لديك القدرة والموهبة والرغبة تتحول إلى العظمة، كل مكان في جسد صلاح يحكي قصة كفاح»، مؤكدًا أنه يتعلم بشكل شخصي من اللاعب العالمي.

وأثار النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري جدلًا كبيرًا، أمس السبت، بعد تسجيله هدف فريقه الثاني في شباك كريستال بالاس.

ولفت «صلاح» انتباه جماهير الكرة حول العالم، بعدما خلع قميصه محتفلًا بتسجيله هدف فريقه الثاني، حيث رصدت عدسات الكاميرات عضلتين على جانبي صدر «صلاح» تشبهان أجنحة الطيور، تعرف باسم «العضلة المنشارية»، في مشهد غير معتاد بالنسبة للاعبي كرة القدم.