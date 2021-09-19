الأوكرانيون يصوتون في الانتخابات البرلمانية الروسية برغم انتقادات كييف

على الرغم من احتجاجات من كييف، صوت الآلاف بالمناطق الواقعة في شرق أوكرانيا بالانتخابات البرلمانية الروسية.

ووفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء، قالت السلطات الروسية إنه حتى بعد ظهر اليوم الأحد، شارك أكثر من 150 ألف مقيم ممن يحملون جوازات سفر روسية في الانتخابات.

وورد أن من له حق التصويت في العديد من المدن في إقليمي دونتسك ولوجانسك تم نقلهم مجانا عبر مئات الحافلات والقطارات إلى مقاطعة روستوف على الدون الروسية.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة حافلات ممتلئة بالركاب وهم يلوحون بالأعلام الروسية.

إلى جانب ذلك، كان بإمكان المواطنين الروس التصويت الكترونيا في نحو 400 "مركز معلومات"

وكتب الموقع الالكتروني المستقل "ميدوزا دوت آي أو" أنه في بعض الحالات، تم إصدار بطاقات مواطنة روسية في اللحظة الأخيرة في محاولة لزيادة نسبة المشاركة خلال 3 أيام من الانتخابات.

وتحدثت وزارة الخارجية الأوكرانية من قبل عن "مشاركة قسرية" للمواطنين الأوكرانيين في الانتخابات الروسية، وانتقدت في الوقت نفسه، فتح مراكز اقتراع في شبه جزيرة القرم الروسية، التي ضمتها روسيا في عام 2014.

ومنذ عام 2019، بات بإمكان الأوكرانيين في المناطق الانفصالية الحصول على جوازات سفر روسية في إجراء تسهيلي، قوبل بانتقادات دولية.

ووفقا للمعلومات الصادرة من موسكو، تم بالفعل إصدار أكثر من نصف مليون وثيقة. وفي شبه جزيرة القرم، يرى سكانها، وهم نحو 5ر1 مليون نسمة، أن لهم حق التصويت.