تعتزم لاجوس، المركز التجاري لنيجيريا، وأكبر مدن أفريقيا، تطعيم 30% من سكانها في غضون عام، حسبما ذكر حاكم الولاية.



وقال حاكم الولاية باباجيد سانو-أولو، في بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد ، إنه من أجل القيام بذلك "يجب على العالم أن يضمن توفير اللقاحات للجميع، وخاصة البلدان الأكثر فقرا التي عانت من (نقص) الإمدادات".



وأضاف سانو أولو أن لاجوس لم تتمكن من تطعيم سوى 2ر1% من سكانها الذين يقدر عددهم بـ 24 مليون نسمة، وهو ما يقل كثيرا عن التوصية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.



وأوضح أنه "بالمعدل الحالى، سيستغرق تحقيق هدف المناعة الجماعية حوالى ثلاث سنوات" .



وتخطط حكومة الولاية للشراكة مع القطاع الخاص لزيادة التمويل والقدرة، فضلا عن بناء البنية التحتية اللازمة لتوسيع نطاق فرص الحصول على اللقاحات.