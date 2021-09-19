زعيم الحزب البافاري يعرب عن دعمه لمرشح التحالف المسيحي لمستشارية ألمانيا

أعرب زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، عن دعمه لمرشح تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، لمنصب المستشار ارمين لاشيت حيث أعلنا وحدتهما وإنهاء الصراع بينهما.



جاء ذلك في مقابلة مزدوجة أجرتها صحيفة "نورنبرجر ناخريشتن" الألمانية الصادرة غدا الاثنين مع زودر ولاشيت الذي يترأس الحزب المسيحي الديمقراطي.



وقال زودر الذي يترأس حكومة ولاية بافاريا:" يجري النقاش منذ شهور في هذه المعركة الانتخابية حول تفاهات سخيفة. ونحن كحزب بافاري نقف خلف المرشح المشترك للتحالف المسيحي ارمين لاشيت".



وأضاف زودر أنه ينبغي في نهاية المطاف التركيز على الشيء الأساسي بدلا من الاستمرار في نقاش القضايا الشكلية، ورأى أن معارك الفترة التي كان يرغب فيها في التقدم كمرشح للمستشارية عن التحالف المسيحي، قد أصبحت شيئا قديما.



وتابع زودر أن لاشيت " يتمتع بروح الدعابة ومتوازن ويحظى بالدعم من الكثيرين".



وبدوره، أشاد لاشيت بزودر ووصفه بأنه " رئيس حكومة قوي وأنه سيلعب دورا مهما في الائتلاف الحاكم التالي بوصفه رئيسا للحزب البافاري، ولأنه يتمتع بروح الدعابة، فمن الممكن التعامل معه بشكل جيد على المستوى الشخصي".



كان زودر انهزم في الصراع مع لاشيت على الترشح لمنصب المستشار، وفي أعقاب ذلك كرر زودر انتقادات لرئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا.



تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للحزب البافاري ماركوس بلومه كان قد أعلن قبل أكثر من أسبوعين تعليقا على النتائج الضعيفة التي يسجلها التحالف المسيحي في استطلاعات الرأي بأن نتائج التحالف كانت ستصبح أفضل لو ترشح زودر للمستشارية.