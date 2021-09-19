محافظ مطروح: افتتاح تطوير ورفع كفاءة 12 عمارة سكنية

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال تطوير المرحلة الثانية لعمارات حي الزهور بـ 12 عمارة سكنية، بإجمالي 240 وحدة سكنية ضمن البروتوكول المبرم بين المحافظة، والبنك الأهلي المصري لتطوير ورفع كفاءة عدد 35 عمارة سكنية بالمنطقة يتم تطويرها ورفع كفاءتها بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وتنفيذ مديرية الإسكان بالمحافظة.



وأشار محافظ مطروح، إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بعدد 10 عمارات بإجمالي 200 وحدة سكنية وافتتاحها أكتوبر الماضي، وجارٍ العمل بالتوازي بالمرحلة الثالثة لباقي العمارات بعدد 13 عمارة بعدد 260 وحدة سكنية للانتهاء منها قريبا وتسليمها لأصحابها؛ ليصبح إجمالي المستهدف 35 عمارة بـ 700 وحدة سكنية.



وشملت أعمال التطوير ورفع الكفاءة البنية التحتية للعمارات من شبكة كهرباء ومياه وصرف صحي، ودهانات وتركيب أرضيات وحوائط، ونوافذ وغيرها داخل الوحدة السكنية، مع تغيير الأسقف المتهالكة بالكامل لبعض العمارات، وعمل خزانات مياه أرضية ودش مركزي، بالإضافة إلى رصف الشوارع وتنسيق الموقع العام من أعمال التشجير وأماكن انتظار للسيارات وغيرها، وتحويل كابلات الكهرباء الهوائية إلى أرضية و تطوير مركز الشباب والملعب خماسي لشباب المنطقة وحضانة للأطفال في إطار توفير مزيد من الحياة الكريمة لهم.



كما تم تفقد مقترح تطوير الشكل العام، ودهانات عمارات المرحلة الثالثة المستهدفة في تطوير عمارات الكيلو 4، والتي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها أكثر من 60%.



كما تم على هامش افتتاح أعمال التطوير توزيع شهادات وثائق تأمين على العمال غير المنتظمة لـ 150 عاملًا بالشركات العاملة بالموقع.