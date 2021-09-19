وقف 4 حالات بناء وإغلاق محال تجارية بدون ترخيص في بني سويف

تابع مدحت صلاح، رئيس مركز ومدينة ببا جنوب بنى سويف، تدشين حملة لمراجعة تراخيص البناء للمباني تحت الإنشاء؛ للتصدي لمحاولات التعديات في المهد، وإزالة التعديات على الأرض الزراعية، أسفرت عن إيقاف 4 حالات مباني، والتحفظ على معدات البناء بنطاق المدينة، لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

فيما تم تنفيذ حملة لرفع مستوى النظافة ومراعاة البعد البيئي وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي بشوارع المدينة، حيث تم خلالها رفع 150 طنا من المخلفات والقمامة بمناطق متفرقة من المدينة والقرى التابعة.

كما تم تنفيذ قرار الغلق الإداري لعدد 2 محل تجاري لمزاولة النشاط بدون ترخيص، فضلا عن متابعة أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بدائرة المركز، وإزالة أسباب شكوى بعض أهالي قرية سدس من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بأحد شوارع القرية.

وأشار إلى استمرار المتابعات الميدانية بكل الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن والمجالس القروية لتحقيق الانضباط ورفع كفاءة الطرق العامة والشوارع الداخلية بالمناطق السكنية، لتتكامل مع التطور الكلي للمشروعات العملاقة التي تشهدها المحافظة.