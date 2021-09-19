شركة ويلسبون الهندية للمنسوجات تعزز قدرتها التصنيعية للوفاء بالطلب في الخارج

ذكرت شركة "ويلسبون" الهندية للمنسوجات، أنها ستنفق 57ر6 مليار روبية (4ر89 مليون دولار) لتعزيز القدرة التصنيعية لتلبية الطلب في الخارج، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد.

وأضافت الشركة ومقرها مومباي، مساء أمس السبت، أنها ستزيد من قدرة تصنيع المناشف، في مصنعها "أنجار" بغرب الهند، بواقع 20%، ليصل إلى 102 ألف طن سنويا.

كما تخطط لتوسيع قدرة تصنيع السجاد، بواقع 80% في مصنعها "فابي".

وتابعت الشركة أنه سيتم توزيع الاستثمارات حتى مارس 2023، وستبدأ في تحصيل الفوائد اعتبارا من الربع الذي يبدأ في أبريل 2022، مع عائد سنوي محتمل، بقيمة حوالي 12 مليار روبية، من العام الثاني للتشغيل.