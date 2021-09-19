الرئيس اللبناني يعزي نظيره الجزائري في وفاة الرئيس السابق بوتفليقة

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بعث الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، برقية عزاء في وفاة الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وقال عون في رسالته: إن "الرئيس بوتفليقة ترك في ضمير العالم العربي والإسلامي بصمة رصانة اكسبتها خبرته الطويلة قوة الإقناع ووضوح الرؤيا والنهج القويم".

وأكد عون أن "الرئيس بوتفليقة كان داعما للبنان ولوحدة أبنائه وسلامة أرضه مما حقق له مكانة خاصة في ذاكرة اللبنانيين".

وعزى رئيس الجمهورية نظيره الجزائري وأسرة الرئيس الراحل والشعب الجزائري الشقيق، سائلا العلي القدير أن يسكن الفقيد فسيح جناته.