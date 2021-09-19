عودة المحمدي واستمرار ظهور عبد الرحمن مجدي في مران الإسماعيلي

واصل الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليومية مساء أمس السبت، استعدادًا لإنطلاق النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز و المقرر لها يوم ٢٥ اكتوبر المقبل.

وشهد مران اليوم عودة باهر المحمدي مدافع الدراويش الدولي بعد انتهاء الاجازة التي تحصل عليها بإذن من الجهاز للفريق بقيادة طلعت يوسف .

واستمر ظهور عبد الرحمن مجدي جناح الفريق الدولي أيضًا في تدريبات الفريق الجماعية، حيث ظهر اللاعب بشكل جيد سواء من النواحي البدنية أو الفنية.

وشارك الثنائي أحمد عادل عبد المنعم وعصام صبحي صفقات الدراويش الجديدة، إلى جانب لاعبوا الفريق العائدين من الإعارة في المران الذي أقيم على ملعب ”أنوس“ المخصص لإستضافة تدريبات الفريق الأول.