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أعداد جريدة الشروق
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العراق يطلق مشروعا مع شركة أمريكية لاستثمار الغاز جنوبي البلاد

بغداد - د ب أ
نشر في: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 11:46 ص | آخر تحديث: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 11:46 ص
أطلقت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، مشروعا استثماريا مع شركة "بيكر هيوز" الأمريكية لاستثمار الغاز المصاحب في حقلي الناصرية والغراف بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي يوميا  بمحافظة ذي قار.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار رئيس لجنة الطاقة في الحكومة، في كلمة عقب مراسم حفل إطلاق المشروع، إن "هذا المشروع واحد من أهم المشاريع التي تسعى الحكومة العراقية إلى تنفيذها لاستثمار الغاز في العراق لخلق بيئة تنموية في العراق".

وأضاف أن "العراق بحاجة إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة لتطوير كل موارده خلال فترة زمنية محددة".

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