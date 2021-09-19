جامعة أسيوط تحتفل بتخريج أول دفعة من أبناء كلية الفنون الجميلة

شهد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حفل تكريم الدفعة الأولى لكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط وذلك بأرض المخيم الكشفي بالجامعة.

وأكد غريب، حرص إدارة الجامعة برعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تقديم الدعم الكامل للطلاب الخريجين واستمرار التواصل معهم لتأهيلهم لمنافسة سوق العمل علي نحو يليق بإسم و مكانة الجامعة، متمنياً لكافة الطلاب إستمرار التعلم و البحث و تنمية المهارات و إكتساب اللغات لرفع كفائتهم و تطوير ذاتهم لمواجهة سوق العمل، مشيدا بدور أولياء الأمور الفعال والمثمر لدعم أبنائهم الطلاب للوصول لهذه المرحلة، موجها شكره وتقديره لهم.

وشهد الاحتفال، تكريما مميزا بتقديم عددا من الدروع التذكارية من كلية الفون الجميلة للدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة تقديراً لجهودهم المشهودة منذ إفتتاح الكلية ودعمهم المتواصل للطلاب في مختلف التخصصات، فضلاً عن تقديم بعض الدروع لعدد من رواد ومؤسسي الكلية وأساتذتها من مختلف الأقسام العلمية و الجهاز الإداري و إدارة شئون الطلاب ومجلس إتحاد الطلاب ومستشاري اللجان.

وحضر الاحتفال، الدكتور منصور المنسي العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة ومؤسس الكلية بجامعة أسيوط، والمهندس حمادة تغيان أمين عام نقابة المهندسين، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والمنتدبين من كلية التربية النوعية ومعاونيهم، وحشد من أولياء أمور الطلاب الخريجين.