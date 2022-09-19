أحمد موسى: 400 مليار جنيه خسائر الدولة بسبب كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا

استعرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير وزارة المالية الصادر اليوم، عن مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بالأعوام الماضية، والدول النظيرة، والمستهدفات خلال السنوات المقبلة.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، إن الدولة رغم جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، لم تقلل المرتبات أو المعاشات أو عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» أو السلع التموينية.

وأضاف: «بالعكس رغم كل هذا والخسائر التي تعرضت لها الدولة وتراوحت بين 300 إلى 400 مليار جنيه، الدولة طبقة حزمة حماية اجتماعية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وأصحاب الدخل المنخفض، وأجلت زيادات الكهرباء لمدة 6 أشهر».

وأشار إلى أن «إجراءات الدولة استهدفت امتصاص التضخم وارتفاع الأسعار الكبير»، معقبًا: «السلع أسعارها مرتفع شويتين ثلاثة، الأسعار مرتفعة بما فيها المدارس، وبعض الأسر تعاني مشكلات كبيرة لأن الورق والكتب أسعارها غالية جدًا».