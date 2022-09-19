انتهاء المراسم الجنائزية العامة لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية

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انتهت المراسم الجنائزية العامة لدفن ملكة بريطانيا الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية، بإنزال نعشها إلى القبو الملكي في كنيسة القديس جورج بقلعة وندسور بإنجلترا.

وبث تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين لقطات حية للحظة إنزال النعش إلى القبو الملكي بعد أن أقيم قداس ثان بكنيسة القديس جورج حضره قرابة 800 شخص، وقاده قس وندسور ديفيد كونر.

وفي وقت لاحق هذا المساء، خلال قداس عائلي خاص سيتم دفن الملكة مع زوجها الراحل الأمير فيليب دوق إدنبرة في الكنيسة التذكارية للملك جورج السادس، الواقعة داخل كنيسة القديس جورج.

وكانت مراسم الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية قد بدأت في وقت سابق اليوم الإثنين بكنيسة "ويستمنستر آبي" في لندن، وذلك بحضور الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة المالكة وعدد من الوفود الدولية الرسمية.

يشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - قد توفيت في منزلها في اسكتلندا يوم الخميس قبل الماضي عن عمر يناهز 96 عاما.