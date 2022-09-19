رفع الحصانة عن برلماني عراقي متهم بالإضرار بالمال العام

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أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق (رسمية ترتبط بالبرلمان)، رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب (البرلمان) الحالي بتهمة "إحداث الضرر عمدا بالمال العام".

جاء ذلك في بيان لدائرة التحقيقات بالهيئة، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، اليوم الاثنين.

وقال البيان إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت قرار رفع الحصانـة عن عضو في مجلس النواب للدورة الحالية".

وأوضح أن العضو المرفوع عنه الحصانة كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين (شمال).

وذكر أن "رفع الحصانة جاء على إثر المعلومات المُثبتة في التقرير التدقيقي الصادر عن وزارة الصحة، المتضمن قيام محافظة صلاح الدين باستخدام الدرجات الوظيفية الخاصة بدائرة الصحة في المحافظة دون موافقتها".

واستندت المحكمة في قرار رفع الحصانة إلى المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل، بحسب المصدر ذاته.

ولم يذكر البيان اسم النائب المرفوع عنه الحصانة، لكن وسائل إعلام عراقية بينها شبكة "رووداو"، قالت إنه محافظ صلاح الدين الأسبق (2013- 2014) أحمد الجبوري.