مرسيدس تعتزم بناء مزرعة رياح خاصة بها في ظل أزمة الطاقة



تعتزم شركة مرسيدس-بنز الألمانية لصناعة السيارات بناء مزرعة خاصة بها لطاقة الرياح البرية لتغطية 15% من احتياج الشركة من الكهرباء في ألمانيا، في خطوة تقلل اعتماد الشركة على مزودي طاقة من الخارج وسط أزمة في مختلف أنحاء أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة قولها في بيان إنها تخطط لتركيب أكثر من 10 من توربينات الرياح في موقع الاختبارات في بابنبورج في شمال ألمانيا.



وأوضحت أن توربينات الرياح التي سيتم تركيبها في موقع الاختبارات في بابنبورج ستنتج للشركة 15% من احتياجاتها من الكهرباء في ألمانيا، وتحديدا أكثر من 100 ميجاوات اعتبارا من منتصف العقد.



وتابع البيان أن مرسيدس-بنز تسعى لتحقيق هدف يتمثل في إنتاج أكثر من 70% من احتياجاتها من الكهرباء اللازمة للإنتاج من طاقات متجددة بحلول عام 2030 .



وقال مدير الإنتاج في مرسيدس يورج برزر: "نحن نقدم إسهاما نشطا في انتقال الطاقة وتوسيع طاقة الرياح البرية في ألمانيا. من خلال تثبيت أنظمة كهروضوئية على أسطح مصانعنا على نطاق واسع، نقلل بشكل تدريجي متطلباتنا للحصول على الطاقة من الخارج".