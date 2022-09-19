سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتبرت الصحف البريطانية أن تنظيم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، هو أكبر تحد أمني شهدته المملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

ودأبت أجهزة الأمن البريطانية على تنظيم واستيعاب الحشود المودعة للملكة الراحلة، من جماهير عريضة إلى شخصيات دولية.

وخلال الأيام الماضية، عانت الشرطة البريطانية من ضغط كبير خلال أيام توديع الملكة إليزابيث، ما أدى لوقوع إصابات شبه يومية بين الضباط المنظمين لهذا الحدث الضخم، بالإضافة لوعكات صحية ألمت بالشرطة ووبعض الجماهير المودعة للملكة.

وأصيب ضابط شرطة بالإغماء خلال أداء واجبه بواجبه في لندن، اليوم الإثنين، أثناء تشييع جنازة الملكة الراحلة.

وفقد الضابط وعيه أثنا قيام الحراس بتبديل مواقعهم، وبدا وكأنه يتأرجح قبل أن يسقط بعد لحظات، ليسارع ضباطا آخر لمساعدته بعد أن سقط على الأرض، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقام أفراد من البحرية الملكية وعدد من ضباط الشرطة بنقل الضابط على نقالة.

وأظهرت صور من المشهد خارج قاعة وستمنستر مباشرة حيث تم التقاط نعش الملكة ، الشخص وهو يُنقل على نقالة.

وأعلنت شرطة العاصمة تعافي الشرطي، وأن 4 ضباط آخرين "تلقوا رعاية طبية بعد أن أصيبوا بوعكات صحية أثناء تأدية واجبهم".

فيما أصيب اثنان من الضباط بالمرض في المركز التجاري ، الذي يؤدي إلى قصر باكنجهام ، واثنان في موكب هورس جاردز القريب، وواحد بجوار نصب فيكتوريا التذكاري، لكنهم تعافوا جميعا.

وكان أحد أفراد الحرس الملكي قد سقط في 14 سبتمبر، أثناء وقوفه إلى جانب نعش الملكة بينما كانت مسجاة في قاعة وستمنستر، أثناء تأديته لواجبه.

وقبل يوم واحد فقط من ذلك ، انهار أحد أفراد الجمهور الذي سافر إلى وستمنستر لتوديع الملكة الراحلة بين الحشود.

وكانت شرطة العاصمة لندن أعلنت أن 2300 شرطي، سيقومون بحراسة جنازة الملكة والطريق من ويستمنستر إلى قلعة ويندسور حيث ستدفن الملكة.