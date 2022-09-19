تنفيذ سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية بقصور وبيوت الثقافة بالوادي الجديد

تواصل بيوت وقصور الثقافة بالوادي الجديد، والتابعة لهيئة قصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تنفيذ العديد من الأنشطة الفنية والندوات الأدبية والأمسيات الشعرية وعروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية والتلقائية وكل الفنون المختلفة من خلال خطة الأنشطة الدورية وخاصة فى فترة الصيف.



وقال محسن حسب، مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، إنه يتم الحرص على تنفيذ خطط الأنشطة والاحتفال بالمناسبات المختلفة والسعي إلى إحداث حراكاً ثقافياً فى كل مواقع العمل الثقافي بمراكز المحافظة، حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب بقرية بغداد محاضرة ثقافية بعنوان "الإرهاب آفة العصر"، فيما نظم بيت ثقافة قرية المنيرة مسابقة في القراءة الحرة للأطفال.



ونظمت مكتبة قرى شرق بولاق الثقافية محاضرة ثقافية عن عيد الفلاح المصري، والذي يواكب إصدار قانون الإصلاح الزراعي، بينما نظمت ثقافة المرأة عدة محاضرات تثقيفية على هامش الورشة الفنية للتدريب على أعمال الخزف والفخار وشمل تنفيذ محاضرة عن الأضرار الناتجة عن ختان الإناث ومدى الأضرار الجسدية والنفسية على الفتاة، بجانب محاضرة عن الصحة الإنجابية للمرأة ومدى تأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وأضاف حسب، أن مكتبة الطفل والشباب بمدينة الفرافرة نظمت محاضرة بعنوان توطيد العلاقات الإجتماعية وصلة الأرحام لدى الأطفال، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بمركز باريس محاضرة عن كيفية التعامل مع فيروس كورونا وأعراض الفيروس وكيفية تلقى العلاج في المنزل وأهمية أخذ اللقاح، مشيراً إلى أن بيت ثقافة مركز بلاط نظم ورشة فنون تشكيلية بعنوان الوادي والنخيل، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بقرية تنيدة ورشة فنون تشكيلية بعنوان جني البلح، بينما أعد بيت ثقافة قرية المنيرة ورشة عن النخيل والوادى، ونفذت مكتبة الطفل والشباب ببغداد ورشة رسم بالألوان عن استقبال العام الدراسي الجديد.



فيما قدم بيت ثقافة قرية صنعاء ورشة حكي بعنوان الحرف وقروض التنمية.



وأعد بيت ثقافة الجديدة ورشة حكي بعنوان خطر الأمية الثقافي لدى الموظف الحكومي.



واشار حسب، إلى أن قصر ثقافة الخارجة أطلق حواراً حول كتاب "الأسرة فى عالم متغير" وأقام قصر ثقافة الطفل بالخارجة معرض للفنون التشكيلية تضمن مجموعة لبعض الأشغال اليدوية للأطفال.



كما نفذ بيت ثقافة ناصر الثورة ورشة قص ولزق للأطفال، ونفذ قصر ثقافة الطفل بالخارجة معرض للفنون التشكيلية تضمن بعض الأشغال اليدوية وتدوير مخلفات البيئة واشغال الخرز وأشغال الرسم على الفخار، بينما نفذ قصر ثقافة موط بمركز الداخلة أمسية شعرية بحضور أدباء وشعراء قصر ثقافة موط.



ونفذ بيت ثقافة المعصرة ورشة رسم وتلوين للاطفال حول المناظر الطبيعية، ونظم نادى أدب البادية التابع لبيت ثقافة قرية القصر امسية شعرية والقاء قصيدة بعنوان "شراع الوطن".



وفي سياق متصل، أعلن حسب، مد فترة استلام الأعمال المشاركة في مسابقة لووون حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة للمشاركة.