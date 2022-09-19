 عزف النشيد الوطني في ختام مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية - بوابة الشروق
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عزف النشيد الوطني في ختام مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية

سارة أحمد
نشر في: الإثنين 19 سبتمبر 2022 - 2:00 م | آخر تحديث: الإثنين 19 سبتمبر 2022 - 2:00 م

أنشد نحو 2000 من المشاركين في جنازة الملكة إليزابيث الثانية في دير كنيسة ويستمنستر النشيد الوطني لبريطانيا مع انتهاء مراسم الجنازة.

وبعزف النشيد الوطني تنتهى مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية.


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