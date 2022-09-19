عزف النشيد الوطني في ختام مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية

هاني شاكر: زيارتي لسوريا قبلة حياة للشعب الذي لم يفرح أو يضحك من سنوات

فيديو.. إبراهيم داوود: عادل إمام لا يعاني أي مشكلة.. عاوز يكون في حاله ورايق

فيديو.. تامر أمين: عادي إن بنتي تخرج وتصيف مع أصحابها الولاد لكن تحت رقابتي

وزير النقل: قرض المونوريل بالتقسيط المريح.. والسداد على 23 عاما