عزف النشيد الوطني في ختام مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية

الأكثر قراءة
شادي حسين أبرزهم.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة المنتخب لمباراتي النيجر وليبيريا
شاهد- سواريش يزرع شعره بعد رحيله عن الأهلي
شادي رضوان ينتظم فى تدريبات الأهلي
تفاصيل جديدة في واقعة سقوط فتاة من الطابق التاسع بالوراق
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟
راض جدًاغير راضمحايد
النتـائـج
تصويت
أنشد نحو 2000 من المشاركين في جنازة الملكة إليزابيث الثانية في دير كنيسة ويستمنستر النشيد الوطني لبريطانيا مع انتهاء مراسم الجنازة.
وبعزف النشيد الوطني تنتهى مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية.