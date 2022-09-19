مسيرة ملكية خلف نعش الملكة إليزابيث داخل قلعة وندسور



نُظمت مسيرة ملكية خلف نعش الملكة إليزابيث الثانية داخل قلعة وندسور قبيل استكمال مراسم التشييع في كنيسة سانت جورج.



وصل نعش ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، إلى قلعة وندسور لاستكمال مراسم التشييع.



وتودّع بريطانيا والعالم الملكة إليزابيث الثانية، بحضور العديد من زعماء الدول، الإثنين، بجنازة مهيبة تعكس الشعبية الواسعة التي تمكنت من الاحتفاظ بها خلال فترة حكمها التي استمرت لنحو 70 عاما.



وتشير التوقعات أن تُحطّمَ الجنازة المتلفزة للملكة إليزابيث الثانية، جميعَ الأرقام القياسية، لأحداث تم بثّها سابقا في نقل مباشر، حيث يتوقع أن يتابعها أكثر من أربعة مليارات شخص، حول العالم.



فجنازة الملكة قد تصبح الحدث المباشر الأكثر مشاهدة في العالم على الإطلاق، مما سيجعل الجنازة، الحدثَ المباشر الأكثر مشاهدة على الإطلاق.