أبو الغيط يلتقي رئيس الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، في نيويورك كسابا كيروشي، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الدولية والإقليمية.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط حرص خلال اللقاء على تهنئة كيروشي بتولي المنصب، متمنياً أن تشهد المرحلة القادمة اهتماماً أكبر بالقضايا والأزمات الدولية التي تواجه مئات الملايين من سكان العالم النامي، مثل التغير المناخي وتراجع الأمن الغذائي.

واستمع أبو الغيط إلى استعراض رئيس الجمعية العامة لأهم القضايا المطروحة على الأجندة الدولية، مُبدياً ارتياحه للتركيز على قضايا المناخ، وما تتصل به من أزماتٍ خطيرة يُعاني منها عدد من الدول العربية، مثل شح المياه.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط شدد خلال اللقاء على أن الجمعية العامة تظل ساحة للإعلان عن المبادئ التي تحظى بالإجماع الدولي، ومن بينها ضرورة العمل على انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذا الاحتلال البغيض تحول مع الوقت إلى نوع من نظام "الأبارتايد" أو الفصل العنصري، بما يُمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي في هذا العصر.