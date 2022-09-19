اجتماعات مكثفة بتعليم المنيا استعدادا للعام الدراسي الجديد

اجتمع الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، برؤساء أقسام التعليم الإعدادي للإدارات التعليمية، وذلك لمناقشة آلية العمل استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.



وأعلن "جارح"، أنه لا بد من الانتهاء من كل الترتيبات لبدء عام دراسي جديد 2022/ 2023، ومتابعة أعمال الصيانة، والتجهيزات وتسليم الكتب من المخازن للمدارس.



جاء ذلك بحضور أسماء رشاد مدير إدارة التعليم الإعدادي، وطالب وكيل المديرية، بتسيير لجان للمدارس لمتابعة التجهيزات على أرض الواقع.



وفي سياق متصل اجتمع، محمد سليمان عبدالله مدير عام إدارة بني مزار التعليمية، وأحمد صالح وكيل الإدارة التعليمية، أحمد القرشي مدير المتابعة الفنية، بالموجهين الأوائل ومديري جميع المدارس التابعة لإدارة بني مزار.