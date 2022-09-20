محمد الجنزوري ينتهي من تصوير فيلم «خطة مازنجر»

انتهي الفنان محمد الجنزوري، من تصوير فيلمه الجديد «خطة مازنجر»، واحتفل مع فريق عمل الفيلم بانتهاء التصوير.

حيث شارك في بطولته كل من: حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، إسماعيل فرغلي، ياسر الطوبجي، محمد رضوان، وهو من إنتاج شركة «AKA» ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، ومن إخراج رامي رزق الله، الذي بدأ على الفور الدخول في تنفيذ العمليات الفنية للفيلم، ليكون جاهزاً للعرض خلال الموسم الشتوي المقبل.

وينتمي «خطة مازنجر» إلى نوعية أفلام الكوميديا الساخرة، وتدور أحداثه في حي «بولاق أبو العلا» الشعبي، ويجسد فيه الجنزوري دور شاب يعيش فيه، ويحاول أن يتحدى الصعاب التي تواجه من أجل العيش وسط أكبر تجار الحي.

وعاد محمد الجنزوري ، فور انتهاء التصوير، لاستئناف تصوير مشاهده في فيلمه الجديد «ضرب نار» الذي تقوم ببطولته أمام محمود الليثي، محمد محمود، نبيل عيسى، مصطفى غريب، نور قدري، مي سليم، ومن إخراج عمرو صلاح.