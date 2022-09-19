حفاوة الجمهور فى حفل سوريا ولادة فنية جديدة لى

لم أمنع كاظم من الغناء فى مصر وغنيت بجواره فى السعودية

يعيش الفنان هانى شاكر حالة من النشاط الفنى بعد فترة قصيرة من استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية، وتفرغه التام لفنه وجمهوره.

«الشروق» تواجدت مع أمير الغناء العربى داخل أحد الاستوديوهات فى المهندسين أثناء تسجيل أغنيته الجديدة «فى فرق فى الإحساس»، والذى يستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة.

يقول شاكر: إنه غير نادم على الفترة التى ترأس فيها نقابة المهن الموسيقية، وعلق ضاحكا: «مش غلطة ندمان عليها»، بل هو شرف لأى فنان أن يجلس على الكرسى الذى جلس عليه فنانون عظماء مثل أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب.

ــ حدثنا عن تفاصيل الأغنية الجديدة؟

** الأغنية أعجبت بها منذ فترة عندما سمعتها من حبيبى وصديقى الملحن وليد سعد لكننا انتظرنا التوقيت المناسب لتسجيلها وطرحها، اسم الأغنية هو «فى فرق فى الاحساس»، وهى أغنية رومانسية فكرتها مختلفة كتبها الشاعر إسماعيل رأفت، ولم أقرر بعد هل سأقوم بتصويرها فيديو كليب أو سيتم طرحها بطريقة lyrics video.

ــ هل ترى أن العمل النقابى أثر بالسلب على الجانب الفنى لك؟

** بالتأكيد النقابة أخذت حيزا كبيرا من حياتى ووقتى وتفكيرى، كانت بالفعل عبئا كبيرا ومجهودا على، فلم يكن لدى الوقت الكافى لفنى وأثرت على حياتى الشخصية والفنية وشغلى وسفرى وحفلاتى، الحمدلله الآن أصبحت أكثر تركيزا فى عملى، وبالتأكيد الجمهور يشعر بذلك من خلال كم الحفلات التى قدمتها أخيرا داخل مصر وخارجها، وأحاول جاهدا أن أكون أكثر نشاطا وانتهيت بالفعل من اختيار مجموعة من الأغانى الجديدة المختلفة، سأقوم بطرحها تباعا خلال الفترة المقبلة.

ــ وهل ترى بالفعل أن رئاسة النقابة كانت غلطة ندمان عليها؟

** قلت ذلك فى لقاء تلفزيونى سابق، لكن كنت «بهزر»، وفى ناس أغضبها ذلك وقالوا لو عايز تسيب النقابة سيبها فأنا سبتهالهم، لكن فى الحقيقة كلامى كان على سبيل الدعابة، لأن الكرسى الذى جلست عليه أم كلثوم وعبدالوهاب من المستحيل أن يقال عليه غلطة وندمان عليها أبدا، وأنا سعيد بكل ما قدمته للنقابة من إنجازات وخدمة أخواتى وزملائى.

ومع احترامى لكل من تحدث معى للتراجع عن قرار الاستقالة، حقيقى وجدت نفسى غير قادر على الاستمرار، حاولت كثيرا أن أفكر فى الموضوع تلبية لرغبات أشخاص كثيرين حولى وفى النقابة، لكن العودة كانت مستحيلة بالنسبة لى، واعتقد مشهد الخناقة الأخير فى المؤتمر الصحفى للصلح بين شاكوش وعازفى الإيقاع كان مشهدا لا يحتمل أى تراجع أو عودة لكرسى النقابة.

ــ وهل ستشارك فى اختيار النقيب الجديد؟

** رد بضحكته المعهودة قائلا: «قال يعنى صوتى هو اللى هيفرق وهينجح حد منهم أو حتى النقابة فى انتظار تصويتى، إن شاء الله ربنا يسهل».

ــ قيل إنك منعت كاظم الساهر من الغناء فى مصر، خاصة بعد تقديمه لحفلين بعد استقالتك.. فما حقيقة ذلك؟

** «ده كلام يضحك»، كاظم الساهر غائب عن إقامة حفلات فى مصر منذ 12 عاما تقريبا، وأنا نقيب للموسيقيين منذ 7 سنوات، فكيف منعته قبل المنصب بخمس سنوات، بالعكس أنا أتمنى اروح اجيب كاظم من يده وأقوله تعالى يا كاظم غنى لجمهورك فى مصر، هو وكل فنان عربى مرحب به فى أى وقت.

وقد شاركت أخيرا فى حفل بالمملكة العربية السعودية وغنيت بجانب حبيبى فنان العرب محمد عبده والفنان كاظم الساهر وكنت فى غاية السعادة وأنا أقف بجوارهما، فأنا أقدر الفنانين أصحاب التاريخ الكبير، الذين يقدمون فنا عظيما للناس، ومن المستحيل أكون أنا سبب فى منعه، أنا فى النهاية مجرد فنان مثلهم ليس لدى السلطة أو القدرة على ذلك..

ــ وكيف تتعامل مع الشائعات والهجوم على شخصك؟

** حقيقى أتمنى السوشيال ميديا «تهدى علينا شوية»، كفنانين، وكمشاهير عموما وحتى الناس العادية، لأن التطاول أصبح سمة مواقع التواصل الاجتماعى.

وأتعجب من حالة الهياج الإعلامى ومن كل شخص يريد أن يصنع «تريند»، ويعمل خبر «يفرقع» على حساب الآخرين، لذا أطلب منهم الهدوء وأن يكون بيننا حب وخوف على بعضنا البعض لأننا فى النهاية أولاد وطن واحد، فلا يصح أن أشعر أن الناس فى بلدى أو إعلام بلدى متحفز.

ــ حفاوة كبيرة استقبلك بها الجمهور السورى فماذا تقول عن حفلك الأخير هناك؟

** لا أحد يتصور سعادتى بالتواجد والغناء على أرض سوريا بعد سنوات طويلة من الغياب، حقيقى اشكرهم على حسن الاستقبال، غمرونى بمحبتهم، وسعيد بالترحاب والحب الكبير، وما لمسته ورأيته من إقبال كبير على الحفل، وهو ما جعلنى أشعر إنها بمثابة ولادة فنية جديدة بالنسبة لى، وطمأننى أن الفن الراقى ما زال بخير ويقدره الجمهور.