أمريكان إكسبريس تعتزم توظيف 1500 شخص من الموهوبين بمجال التكنولوجيا

تبحث مؤسسة أمريكان إكسبريس للخدمات المالية، عن مهندسي البرمجيات والمبرمجين والمطورين ، كجزء من خطة لتوظيف نحو 1500شخص لقطاعها التكنولوجي الكبير ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رافي راداكريشنان، كبير مسؤولي المعلومات في أمريكان إكسبريس، قوله في مقابلة معه، إن الشركة، التي تعد أكبر مصدر للبطاقات الأمريكية من حيث حجم المشتريات، أضافت بالفعل أكثر من 3600 عامل تقني هذا العام، وأنها تأمل في ملء الشواغر المتبقية بحلول نهاية العام.



وأضاف راداكريشنان ، إن ما يقرب من 60٪ من الموظفين سيكونون في الولايات المتحدة ، ونحو الثلث في الهند والباقي في أوروبا.



وتواجه أمريكان إكسبريس ، التي كان لديها نحو 64 ألف موظف حتى نهاية العام الماضي ،حربا مستعرة على المواهب في مجال التكنولوجيا.



وأضاف راداكريشنان في المقابلة، :"إنها بلا شك بيئة مليئة بالتحديات لتوظيف المواهب التقنية ...الحرب من أجل المواهب هي أمر حقيقي".