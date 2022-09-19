نائب رئيس السيادة بالسودان يؤكد متانة وأزلية العلاقات مع مصر

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، متانة العلاقات السودانية المصرية ، ووصفها بأنها ذات خصوصية وضاربة بجذورها في عمق التاريخ.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، بالقصر الجمهوري، اليوم الإثنين، سفير جمهورية مصر العربية بالسودان، السفير حسام عيسى، لبحث مجمل العلاقات الثنائية بين الخرطوم والقاهرة، وسبل تطوير أوجه التعاون المشترك بينهما في المجالات المختلفة.

وأوضح السفير حسام عيسى ،في تصريحات له، أن اللقاء ركز على المشروعات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، إلى جانب أهمية التنسيق بشأن المصالح الحيوية التي تربطهما.

وقال عيسى إن اللقاء أكد على أهمية الاستفادة من الامكانيات والفرص الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، لتنفيذ المشروعات المشتركة خلال الفترة المقبلة، لخدمة مصالح الشعبين، مشيراً إلى تطابق وجهات النظر فيما يتصل بالقضايا التي تطرق لها اللقاء.

وأشار عيسى، إلى أن اللقاء تطرق للمساعدات الإنسانية التي تم تقديمها للمتضررين، جراء السيول والامطار والطريقة المثلى التي وزعت بها.