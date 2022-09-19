ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن السلطات البريطانية قامت بنشر 2300 ضابط شرطة لتأمين الطريق من كنيسة وستمنستر إلى قلعة وندسور حيث ستدفن الملكة إليزابيث الثانية.

وأوضحت الصحيفة، أن ضباط الشرطة سيصطفوا على طول الطريق من وستمنستر أبي إلى قلعة وندسور، لافتة إلى أنه تم استدعاء ضباط من خارج لندن كجزء من فريق قوامه 10 آلاف رجل أمن لتأمين الجنازة.

ومن المقرر أن يتم دفن الملكة في كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور، بجانب والدها وأمها وأختها وزوجها الأمير الراحل فيليب، الذي جمعها به رباط الزواج على مدى 73 عاما.