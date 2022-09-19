قال لوثار ماتيوس، أسطورة بايرن ميونخ الألماني، إن ناديه السابق سيمنح جوليان ناجلسمان، المدير الفني للفريق، الوقت اللازم، بعد أربع مباريات في الدوري الألماني (البوندسليجا) بدون تحقيق فوز.

وخسر بطل الدوري الألماني صفر / 1 أمام جاره البافاري أوجسبورج، يوم السبت الماضي، بعدما تعادل في آخر ثلاث مباريات، الأمر الذي أدى إلى تكهنات بإمكانية تولي مدرب تشيلسي السابق توماس توخيل المنصب بدلا من ناجلسمان.

لكن ناجلسمان حقق اللقب في موسمه الأول مع الفريق الموسم الماضي، كما حقق الفوز في أول مباراتين بدوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

وقال ماتيوس، صاحب الرقم القياسي في المشاركات الدولية مع منتخب ألمانيا، في مقاله بموقع قناة "سكاي"، اليوم الاثنين: "لا أصدق أن جوليان ناجلسمان في مشكلة أو أزمة، ولا أعتقد أن بايرن سيتحدث إلى توماس توخيل على سبيل المثال".

وأضاف: "لم يمنحوا ناجلسمان عقدا لمدة خمسة أعوام هباء، وكذلك دفعوا الكثير من الأموال له، هذه أطول مدة عقد تم منحها لمدرب في ميونخ، وبالتالي سيحاول الجميع حل تلك الأزمة".

كان ناجلسمان قد تولى تدريب بايرن ميونخ قادما من لايبزج العام الماضي، ويستمر عقده مع بايرن ميونخ حتى 30 يونيو عام 2026.

وتابع ماتيوس في حديثه عن المدرب البالغ من العمر 35 عاما: "بالتأكيد هي مرحلة صعبة في مسيرة مدرب كبير، لكنني أظن إنه سيعود مجددا ويقلب الأمور لصالحه".

وأوضح: "جوليان ناجلسمان لا يزال هو المدرب المناسب لبايرن ميونخ".

وتابع أنه من الجيد أن أوليفر كان، الرئيس التنفيذي للنادي، قد دعمه مباشرة عقب الخسارة أمام أوجسبورج.

وواصل ماتيوس: "هذا هو التصرف السليم في هذا الوقت وأعتقد أن ذلك ما يحتاجه جوليان من النادي".

ويلعب بايرن ميونخ بدون مهاجم هذا الموسم بعد بيع البولندي روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة الإسباني.