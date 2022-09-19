كلاب الملكة

بداية عشق الكلاب

وأشارت المجلة إلى أن الملكة لديها 4 فصائل من الكلاب من نوع corgis والـ Dorgi، والـ Cocker Spaniels، فلطالما عشقت الملكة إليزابيث كلابها، وأوضحت مصادر ملكية أنها كانت قلقة على مصير كلابها الحبيبة بعد وفاتها، وبعد رحيلها عن عالمنا في 8 من شهر سبتمبر الحالي عن عمر يناهز 96 عامًا، من سيرث كلاب الملكة؟تقول سيوارد للنيوزويك: "أعتقد أن الكلاب سترعاها أسرة إليزابيث خاصة ابنها أندرو الذي أهداها إلى والدته في الأساس، فهي صغيرة وتحتاج للعناية"، فيما يعتقد المؤلف بيني جونور بأن موظفي القصر الملكي هم من سيعتنون بكلاب الملكة بعد وفاتها، نظرًا لأنهم كانوا جزءا من حياتهن اليومية، فلن يتغير شيء.يوضح بيني أن مهمة العناية بالكلاب كانت تقع على عاتق أفراد من المشاة، مشيرًا إلى أنه من الأرجح أن يهتم بهم الذراع اليمنى للملكة وخياطتها الموثوقة ومساعدتها أنجيلا كيلي، مرشحًا شخصًا آخر وهو بول وايبري الذي سار مع الملكة وكلابها في فيديو تمثيلي نادر، كانت تسير فيه الملكة مع كلابها بجانب جيمس بوند، الذي يجسد شخصيته الممثل كريج دانيال، وصور الفيديو بمناسبة حفل افتتاح أولمبياد لندن لعام 2012.بدأ عشق الملكة لكلاب الكورجي في عام 1933، عندما تم إهداءها في عيد مولدها الثامن عشر كلبة من نوع كورجي تدعى سوزان، وكل فصائل كلاب الكورجي تندرج من نسل سوزان، فعلى مدار مدة جلوس الملكة على عرش بريطانيا، أصبح لديها 30 كلبًا، ووفقًا لمدرب الخيل ومستشار الملكة، مونتي روبرتس، فإن الملكة توقفت عن تربية كلاب الكورجي في عام 2015، لأنها لم ترغب في أن تترك كلابها وراءها بعد موتها، فتخشى ألا تجد من يرعاها.كسرت العائلة المالكة هذه القاعدة، فأهدى أندرو والدته إليزابيث جروين العام الماضي، وذلك ليواسيها بعد وفاة زوجها الأمير فيليب، ولكن للأسف توفي أحدهما بعد 3 أشهر فقط، فجلب لها أندرو وبناته بياتريس ويوجيني كلبًا آخر من فصيل كورجي يدعى ساندي، وبعدها كسرت الملكة قاعدتها بنفسها وحصلت على كلب عمره 4 سنوات من فصيلة Lissy.كتبت الملكة عن حبها للكلاب في كتابها الذي أسمته All The Queen's Corgis وتتحدث فيه عن حبها لكلابها قائلة: "حبي للكلاب مثله مثل أي شيء آخر، فأشعر بوجود رابطة مميزة بيني وبينها، فبغض النظر عن الثروة والقصور، لدي حب للكلام وتعلق بها مثل أي شخص آخر يتمتع بحبه لكلابه".يذكر أن جنازة الملكة إليزابيث شيعت اليوم بعد وفاتها بأكثر من 10 أيام، حيث توفيت في 8 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك بحضور كبار قادة العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسار في مقدمة الموكب الجنائزي الملك تشارلز الثالث ووريث العرش الأمير ويليام وشقيقه هاري.